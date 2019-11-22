СЕГОДНЯ 13:22 2019-11-22T13:22:03+03:00

По факту смерти врача 6-й горбольницы Нины Азизовой в Твери возбуждено уголовное дело Фото: Евгения ГУСЕВА

Женщина скончалась у себя дома от сердечного заболевания, после того, как ей отказали в госпитализации

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Московским межрайонным следственным отделом г. Твери регионального СКР России возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Трагедия произошла в конце октября 2019 года. 46-летней женщине, врачу лечебной физкультуры государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области "Городская клиническая больница № 6" Нине Азизовой стало плохо. К ней пришла дочь и вызвала скорую помощь.

30 октября пациентку в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, где ее осмотрели дежурные врачи. По результатам проведенных обследований женщину отпустили домой в связи с отсутствием оснований для экстренной госпитализации и стационарного лечения.

Далее, как сообщают следователи, состояние потерпевшей резко ухудшилось, ей повторно поздно вечером этого же дня вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая не госпитализировала пациентку в медицинское учреждение.

Тем временем Нине Азизовой становилось только хуже. Рано утром 31 октября 2019 года бригада "скорой помощи" в третий раз приехала на вызов и констатировала смерть пациентки. Причиной смерти потерпевшей явилось острое сердечное заболевание.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд необходимых экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU