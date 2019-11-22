2019-11-22T13:22:03+03:00
Происшествия

По факту смерти врача 6-й горбольницы Нины Азизовой в Твери возбуждено уголовное дело

Женщина скончалась у себя дома от сердечного заболевания, после того, как ей отказали в госпитализации
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
По факту смерти врача 6-й горбольницы Нины Азизовой в Твери возбуждено уголовное делоПо факту смерти врача 6-й горбольницы Нины Азизовой в Твери возбуждено уголовное делоФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Московским межрайонным следственным отделом г. Твери регионального СКР России возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Трагедия произошла в конце октября 2019 года. 46-летней женщине, врачу лечебной физкультуры государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области "Городская клиническая больница № 6" Нине Азизовой стало плохо. К ней пришла дочь и вызвала скорую помощь.

30 октября пациентку в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, где ее осмотрели дежурные врачи. По результатам проведенных обследований женщину отпустили домой в связи с отсутствием оснований для экстренной госпитализации и стационарного лечения.

Далее, как сообщают следователи, состояние потерпевшей резко ухудшилось, ей повторно поздно вечером этого же дня вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая не госпитализировала пациентку в медицинское учреждение.

Тем временем Нине Азизовой становилось только хуже. Рано утром 31 октября 2019 года бригада "скорой помощи" в третий раз приехала на вызов и констатировала смерть пациентки. Причиной смерти потерпевшей явилось острое сердечное заболевание.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд необходимых экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почетный знак Тверской области "Слава Матери" вручили трём многодетным мамам
За срыв отопительного сезона в Кувшиново Тверской области оштрафована коммунальная компания
Гостья украла у радушного хозяина в Твери десять тысяч рублей
Задать вопросы о профилактике ВИЧ и СПИДа можно по горячей линии в Твери
Молоко с антибиотиками продавали в одном из магазинов Твери
Бешеную енотовидную собаку подстрелили на охоте в Тверской области
Тверская область на 21 месте в рейтинге возможностей трудоустройства для пенсионеров
В Твери подведут итоги детского конкурса «Тайна женского покрова»
В Твери семейная пара зарабатывала деньги на "закладках"
В Твери эвакуируют брошенную в поселке Элеватор иномарку
Хиты известных групп исполнит в Твери известный коллектив "Hard Rock Orchestra"
На Ржевском мемориале в Тверской области приступили к сбору центральной фигуры солдата
В Твери задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске
В Тверской области на участке Сонково-Савелово отменяют несколько пригородных поездов
Тверское "Динамо" дома обыграло одноклубников из Петербурга
Три автомобиля столкнулись на проспекте Ленина в Твери
В Тверской области большегруз не пропустил легковушку, и она врезалась в дерево
Следователи проводят проверку по факту нападения на фельдшера скорой помощи
На премьере спектакля «Доходное место» в Тверском театре драмы предстоит сделать выбор в пользу голоса сердца или голоса разума
Двух пациентов в срочном порядке доставили из Нелидова в Тверь
В Тверской области пьяный хулиган напал на фельдшера скорой помощи
Автовладельцев предупреждают об открытом люке на улице Благоева в Твери
В Тверской области пропавший на пикапе дедушка найден живым
У жителя Тверской области из двора дома украли велосипед
Ректора Тверского государственного медуниверситета задержали за превышение полномочий
Куда с Трехсвятской перенесут бюст Лемешева, решат жители Твери
Потребители Тверской области отсудили 6,8 миллиона рублей за некачественные товары и услуги