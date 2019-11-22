По факту смерти врача 6-й горбольницы Нины Азизовой в Твери возбуждено уголовное дело
Московским межрайонным следственным отделом г. Твери регионального СКР России возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
Трагедия произошла в конце октября 2019 года. 46-летней женщине, врачу лечебной физкультуры государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области "Городская клиническая больница № 6" Нине Азизовой стало плохо. К ней пришла дочь и вызвала скорую помощь.
30 октября пациентку в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, где ее осмотрели дежурные врачи. По результатам проведенных обследований женщину отпустили домой в связи с отсутствием оснований для экстренной госпитализации и стационарного лечения.
Далее, как сообщают следователи, состояние потерпевшей резко ухудшилось, ей повторно поздно вечером этого же дня вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая не госпитализировала пациентку в медицинское учреждение.
Тем временем Нине Азизовой становилось только хуже. Рано утром 31 октября 2019 года бригада "скорой помощи" в третий раз приехала на вызов и констатировала смерть пациентки. Причиной смерти потерпевшей явилось острое сердечное заболевание.
- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд необходимых экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.
ИСТОЧНИК KP.RU