В Твери семейная пара зарабатывала деньги на "закладках"
Подозреваемых - 22-летнюю жительницу Санкт-Петербурга, а также ее 28-летнего сожителя – жителя Твери полицейские задержали на улице Вокзальной при попытке распространения наркотического вещества.
В сумке у женщины обнаружено 230 свертков с веществом синтетического происхождения. В карманах верхней одежды мужчины найдено еще 18 свертков. Экспертиза подтвердила, что это синтетический наркотик общим весом 500 граммов.
По имеющейся информации, подозреваемые привезли партию наркотического средства из другого региона.
- В ходе обыска по месту жительства фигурантов полицейские обнаружили и изъяли упаковочный материал, весы и предметы, предназначенные для фасовки наркотиков, а также свертки с аналогичным наркотическим средством общей массой более 300 граммов, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.
Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. За хранение и сбыт наркотиков им грозит лишение свободы на срок до двадцати лет. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU