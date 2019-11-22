В Твери семейная пара зарабатывала деньги на "закладках"

СЕГОДНЯ 13:08 2019-11-22T13:08:41+03:00

Из сумки женщины достали 230 свертков с наркотическим веществом Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской области

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Подозреваемых - 22-летнюю жительницу Санкт-Петербурга, а также ее 28-летнего сожителя – жителя Твери полицейские задержали на улице Вокзальной при попытке распространения наркотического вещества.

В сумке у женщины обнаружено 230 свертков с веществом синтетического происхождения. В карманах верхней одежды мужчины найдено еще 18 свертков. Экспертиза подтвердила, что это синтетический наркотик общим весом 500 граммов.

По имеющейся информации, подозреваемые привезли партию наркотического средства из другого региона.

- В ходе обыска по месту жительства фигурантов полицейские обнаружили и изъяли упаковочный материал, весы и предметы, предназначенные для фасовки наркотиков, а также свертки с аналогичным наркотическим средством общей массой более 300 граммов, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. За хранение и сбыт наркотиков им грозит лишение свободы на срок до двадцати лет. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU