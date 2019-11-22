2019-11-22T13:08:41+03:00
Происшествия

В Твери семейная пара зарабатывала деньги на "закладках"

Крупную партию наркотиков они привезли из другого региона
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Из сумки женщины достали 230 свертков с наркотическим веществом Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской областиИз сумки женщины достали 230 свертков с наркотическим веществом Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской области
Изменить размер текста:

Подозреваемых - 22-летнюю жительницу Санкт-Петербурга, а также ее 28-летнего сожителя – жителя Твери полицейские задержали на улице Вокзальной при попытке распространения наркотического вещества.

В сумке у женщины обнаружено 230 свертков с веществом синтетического происхождения. В карманах верхней одежды мужчины найдено еще 18 свертков. Экспертиза подтвердила, что это синтетический наркотик общим весом 500 граммов.

По имеющейся информации, подозреваемые привезли партию наркотического средства из другого региона.

- В ходе обыска по месту жительства фигурантов полицейские обнаружили и изъяли упаковочный материал, весы и предметы, предназначенные для фасовки наркотиков, а также свертки с аналогичным наркотическим средством общей массой более 300 граммов, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. За хранение и сбыт наркотиков им грозит лишение свободы на срок до двадцати лет. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почетный знак Тверской области "Слава Матери" вручили трём многодетным мамам
За срыв отопительного сезона в Кувшиново Тверской области оштрафована коммунальная компания
Гостья украла у радушного хозяина в Твери десять тысяч рублей
Задать вопросы о профилактике ВИЧ и СПИДа можно по горячей линии в Твери
Молоко с антибиотиками продавали в одном из магазинов Твери
Бешеную енотовидную собаку подстрелили на охоте в Тверской области
Тверская область на 21 месте в рейтинге возможностей трудоустройства для пенсионеров
В Твери подведут итоги детского конкурса «Тайна женского покрова»
По факту смерти врача 6-й горбольницы Нины Азизовой в Твери возбуждено уголовное дело
В Твери эвакуируют брошенную в поселке Элеватор иномарку
Хиты известных групп исполнит в Твери известный коллектив "Hard Rock Orchestra"
На Ржевском мемориале в Тверской области приступили к сбору центральной фигуры солдата
В Твери задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске
В Тверской области на участке Сонково-Савелово отменяют несколько пригородных поездов
Тверское "Динамо" дома обыграло одноклубников из Петербурга
Три автомобиля столкнулись на проспекте Ленина в Твери
В Тверской области большегруз не пропустил легковушку, и она врезалась в дерево
Следователи проводят проверку по факту нападения на фельдшера скорой помощи
На премьере спектакля «Доходное место» в Тверском театре драмы предстоит сделать выбор в пользу голоса сердца или голоса разума
Двух пациентов в срочном порядке доставили из Нелидова в Тверь
В Тверской области пьяный хулиган напал на фельдшера скорой помощи
Автовладельцев предупреждают об открытом люке на улице Благоева в Твери
В Тверской области пропавший на пикапе дедушка найден живым
У жителя Тверской области из двора дома украли велосипед
Ректора Тверского государственного медуниверситета задержали за превышение полномочий
Куда с Трехсвятской перенесут бюст Лемешева, решат жители Твери
Потребители Тверской области отсудили 6,8 миллиона рублей за некачественные товары и услуги