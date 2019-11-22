В Твери эвакуируют брошенную в поселке Элеватор иномарку

СЕГОДНЯ 12:50 2019-11-22T12:50:36+03:00

Если собственник не найдется, ее уберут с улицы принудительно

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Брошенный автомобиль красного цвета, марки "Mitsubishi Lancer 1.6" без регистрационного знака, расположенный на улице Центральной (пос. Элеватор), в районе дома № 2, был осмотрен должностным лицом администрации Московского района Твери.

По результатам осмотра установлено, что транспортное средство отвечает признакам бесхозяйного. На основании Постановления администрации города Твери от 15.12.2015 № 2255 "Об утверждении Положения об эвакуации транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на территории города Твери", администрация Московского района требует собственника убрать автомобиль - поместить на хранение или утилизировать.

Если в течение 40 календарных дней со дня размещения данного уведомления требование не будет исполнено, авто эвакуируют в принудительном порядке. Расходы будут взысканы с собственника.

ИСТОЧНИК KP.RU