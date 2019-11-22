На Ржевском мемориале в Тверской области приступили к сбору центральной фигуры солдата
На площадку Ржевского мемориала Советскому солдату начали завозить детали центральной фигуры монумента. Первым на место прибыл бронзовый пояс солдата. Его устанавливают на металлический каркас.
Некоторые из элементов еще отливают на предприятии в Подмосковье. Но сам силовой несущий каркас памятника готов к монтажу. Произведена установка анкерной группы для сопряжения плиты перекрытия кургана с каркасом.
На самой площадке обустроены инженерные коммуникации, осуществляется поставка элементов электроосвещения, укладка плитки по периметру монумента, обустройство пешеходных дорожек, газона, озеленение. Завершены работы по отливке бетонных стен в основании кургана.
- Темпы и качество работ очень высокие, это соответствует высокому статусу объекта, - отметил губернатор Игорь Руденя во время инспекционной поездки на объект 14 ноября.
Созданный мемориал получит статус филиала Музея Победы. Его откроют в преддверии празднования 75-летия Великой Победы в 2020 году.
Смонтирован металлический каркас центральной фигуры Фото: ПТО
ИСТОЧНИК KP.RU