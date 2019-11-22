На Ржевском мемориале в Тверской области приступили к сбору центральной фигуры солдата

СЕГОДНЯ 12:28 2019-11-22T12:30:16+03:00

Бронзовый пояс солдата уже готов к монтажу Фото: ПТО

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На площадку Ржевского мемориала Советскому солдату начали завозить детали центральной фигуры монумента. Первым на место прибыл бронзовый пояс солдата. Его устанавливают на металлический каркас.

Некоторые из элементов еще отливают на предприятии в Подмосковье. Но сам силовой несущий каркас памятника готов к монтажу. Произведена установка анкерной группы для сопряжения плиты перекрытия кургана с каркасом.

На самой площадке обустроены инженерные коммуникации, осуществляется поставка элементов электроосвещения, укладка плитки по периметру монумента, обустройство пешеходных дорожек, газона, озеленение. Завершены работы по отливке бетонных стен в основании кургана.

- Темпы и качество работ очень высокие, это соответствует высокому статусу объекта, - отметил губернатор Игорь Руденя во время инспекционной поездки на объект 14 ноября.

Созданный мемориал получит статус филиала Музея Победы. Его откроют в преддверии празднования 75-летия Великой Победы в 2020 году.

Смонтирован металлический каркас центральной фигуры Фото: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU