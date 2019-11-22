В Твери задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске

СЕГОДНЯ 12:10 2019-11-22T12:10:25+03:00

Джабраил Мамудов задержан по подозрению в мошенничестве и участии в вооруженном формировании на ближнем Востоке Фото: пресс-служба УФСБ России по Тверской области

Его подозревают в мошенничестве в сфере кредитования и участии в вооруженном формировании

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В Твери сотрудники Управлений ФСБ России Тверской и Тюменской областям во взаимодействии с УМВД России по Тюменской области и спецподразделением Росгвардии задержали гражданина России, находившегося в федеральном розыске.

- Джабраил Махмудов, 1984 года рождения, разыскивался правоохранительными органами Тюменской области по подозрению в совершении мошенничества в сфере кредитования и подозревался в участии в незаконном вооруженном формировании на территории ближневосточного региона, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Тверской области.

По месту жительства задержанного прошли обыски. Силовики изъяли мобильные средства связи, компьютерную технику, литературу религиозного содержания. Ее проверяют на наличие признаков экстремизма.

Задержанный конвоирован в Тюменскую область для проведения дальнейшего расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU