2019-11-22T12:30:14+03:00
Звезды

Хиты известных групп исполнит в Твери известный коллектив "Hard Rock Orchestra"

Билеты в продаже
Ирина ТАРАСОВА
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Участники Hard Rock Orchestra – настоящие мультиинструменталисты. Фото: предоставлено "Hard Rock Orchestra"Участники Hard Rock Orchestra – настоящие мультиинструменталисты. Фото: предоставлено "Hard Rock Orchestra"
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30 ноября в ДК «Металлист» Твери состоится концерт уникального коллектива - московского оркестра Hard Rock Orchestra.

В его исполнении прозвучат мировые рок-хиты, а точнее, более двадцати главных композиций групп: Bon Jovi, Iron Maiden, Queen, Led Zeppelin, Linkin Park, Muse, Nirvana, Rammstein, System of a Down, The Offspring, The Prodigy, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses и многие другие!

Стоит отметить, что все участники Hard Rock Orchestra – настоящие мультиинструменталисты. Дирижер умеет играть на трубе и фортепиано. Кларнетист и на саксофоне. А барабанщик может взять в руки флейту.

- Коллектив начал свою деятельность в 2019 году как струнный оркестр. Но множество концертов, в том числе четыре из них с аншлагами в Кремле, говорят об их профессионализме - рассказывают организаторы концерта.

ДК «Металлист», Тверь, Петербургское шоссе 39.

Начало в 18:00.

Стоимость билетов: 700-1400 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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