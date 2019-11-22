В Тверской области на участке Сонково-Савелово отменяют несколько пригородных поездов

СЕГОДНЯ 10:26 2019-11-22T10:26:52+03:00

Из-за ремонта путей на участке Сонково-Савелово отменят несколько пригородных поездов Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

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В период с 25 по 28 ноября на участке Сонково – Савёлово (Углич) будут ремонтировать железнодорожную инфраструктуру. В связи с этим отменят несколько пригородных электропоездов. Об этом сообщает Московско-Тверская ППК.

Перевозить пассажиров будут компенсационные автобусы. Они будут следовать по расписанию:

25, 26, 27 ноября 2019 года

- ж.д. станция Савёлово (г. Кимры Тверской обл.) 12:10 – ж.д. станция Калязин (г. Калязин Тверской обл.) 13:50 – ж.д. станция Углич (г. Углич Ярославской обл.) 14:40;

- ж.д. станция Углич (г. Углич Ярославской обл.) 14:50 – ж.д. станция Калязин (г. Калязин Тверской обл.) 15:35 – ж.д. станция Савёлово (г. Кимры Тверской обл.) 17:10.

28 ноября 2019 года

- ж.д. станция Савёлово (г. Кимры Тверской обл.) 12:10 – ж.д. станция Калязин (г. Калязин Тверской обл.) 13:50;

- ж.д. станция Калязин (г. Калязин Тверской обл.) 14:50 – ж.д. станция Савёлово (г. Кимры Тверской обл.) 16:05.

Автобусы не будут заезжать на промежуточные станции и остановочные пункты. Фактическое время автобусов в пути зависит от загруженности автомобильных дорог и может незначительно отличаться.

Подробнее узнать о расписании электропоездов можно на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам".

ИСТОЧНИК KP.RU