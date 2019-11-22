2019-11-22T10:26:52+03:00
Общество

В Тверской области на участке Сонково-Савелово отменяют несколько пригородных поездов

Пассажиров будут перевозить компенсационные автобусы
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Из-за ремонта путей на участке Сонково-Савелово отменят несколько пригородных поездовИз-за ремонта путей на участке Сонково-Савелово отменят несколько пригородных поездовФото: Иван ТИМОФЕЕВ
Изменить размер текста:

В период с 25 по 28 ноября на участке Сонково – Савёлово (Углич) будут ремонтировать железнодорожную инфраструктуру. В связи с этим отменят несколько пригородных электропоездов. Об этом сообщает Московско-Тверская ППК.

Перевозить пассажиров будут компенсационные автобусы. Они будут следовать по расписанию:

25, 26, 27 ноября 2019 года

- ж.д. станция Савёлово (г. Кимры Тверской обл.) 12:10 – ж.д. станция Калязин (г. Калязин Тверской обл.) 13:50 – ж.д. станция Углич (г. Углич Ярославской обл.) 14:40;

- ж.д. станция Углич (г. Углич Ярославской обл.) 14:50 – ж.д. станция Калязин (г. Калязин Тверской обл.) 15:35 – ж.д. станция Савёлово (г. Кимры Тверской обл.) 17:10.

28 ноября 2019 года

- ж.д. станция Савёлово (г. Кимры Тверской обл.) 12:10 – ж.д. станция Калязин (г. Калязин Тверской обл.) 13:50;

- ж.д. станция Калязин (г. Калязин Тверской обл.) 14:50 – ж.д. станция Савёлово (г. Кимры Тверской обл.) 16:05.

Автобусы не будут заезжать на промежуточные станции и остановочные пункты. Фактическое время автобусов в пути зависит от загруженности автомобильных дорог и может незначительно отличаться.

Подробнее узнать о расписании электропоездов можно на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тверское "Динамо" дома обыграло одноклубников из Петербурга
Три автомобиля столкнулись на проспекте Ленина в Твери
В Тверской области большегруз не пропустил легковушку, и она врезалась в дерево
Следователи проводят проверку по факту нападения на фельдшера скорой помощи
На премьере спектакля «Доходное место» в Тверском театре драмы предстоит сделать выбор в пользу голоса сердца или голоса разума
Двух пациентов в срочном порядке доставили из Нелидова в Тверь
В Тверской области пьяный хулиган напал на фельдшера скорой помощи
Автовладельцев предупреждают об открытом люке на улице Благоева в Твери
В Тверской области пропавший на пикапе дедушка найден живым
У жителя Тверской области из двора дома украли велосипед
Ректора Тверского государственного медуниверситета задержали за превышение полномочий
Куда с Трехсвятской перенесут бюст Лемешева, решат жители Твери
Потребители Тверской области отсудили 6,8 миллиона рублей за некачественные товары и услуги