В Тверской области на участке Сонково-Савелово отменяют несколько пригородных поездов
В период с 25 по 28 ноября на участке Сонково – Савёлово (Углич) будут ремонтировать железнодорожную инфраструктуру. В связи с этим отменят несколько пригородных электропоездов. Об этом сообщает Московско-Тверская ППК.
Перевозить пассажиров будут компенсационные автобусы. Они будут следовать по расписанию:
25, 26, 27 ноября 2019 года
- ж.д. станция Савёлово (г. Кимры Тверской обл.) 12:10 – ж.д. станция Калязин (г. Калязин Тверской обл.) 13:50 – ж.д. станция Углич (г. Углич Ярославской обл.) 14:40;
- ж.д. станция Углич (г. Углич Ярославской обл.) 14:50 – ж.д. станция Калязин (г. Калязин Тверской обл.) 15:35 – ж.д. станция Савёлово (г. Кимры Тверской обл.) 17:10.
28 ноября 2019 года
- ж.д. станция Савёлово (г. Кимры Тверской обл.) 12:10 – ж.д. станция Калязин (г. Калязин Тверской обл.) 13:50;
- ж.д. станция Калязин (г. Калязин Тверской обл.) 14:50 – ж.д. станция Савёлово (г. Кимры Тверской обл.) 16:05.
Автобусы не будут заезжать на промежуточные станции и остановочные пункты. Фактическое время автобусов в пути зависит от загруженности автомобильных дорог и может незначительно отличаться.
Подробнее узнать о расписании электропоездов можно на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам".
ИСТОЧНИК KP.RU