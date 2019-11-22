2019-11-22T10:14:27+03:00
Спорт

Тверское "Динамо" дома обыграло одноклубников из Петербурга

Итог игры решила серия послематчевых буллитов
Ольга ТРОФИМОВА
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Тверское "Динамо" одержало победу над лидером ВХЛ "Динамо" Спб Фото: vhl.dynamo.ruТверское "Динамо" одержало победу над лидером ВХЛ "Динамо" Спб Фото: vhl.dynamo.ru
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21 ноября в спорткомплексе "Юбилейный", в Твери "Динамо" Тверь встретилось со своими одноклубниками из Санкт-Петербурга. По результатам в турнирной таблице петербуржцы выглядели сильнее и, казалось бы, итог игры был предопределен. Но уступать никто не собирался.

С первых секунд гости из Санкт-Петербурга на правах лидеров и фаворитов этого сезона выглядели предпочтительнее балансирующих на границе попадания в плей-офф хозяев.

В начале второй двадцатиминутки тверская команда проявила активность, но гости быстро вернули себе инициативу - 0:1 в пользу гостей.

Питерцы удвоили преимущество через 4 минуты после начала третьего периода - в большинстве дубль оформил Кулагин.

Тверское "Динамо" не согласилось с таким раскладом и ответило двумя забитыми шайбами. К финальному свистку на табло красовалась ничья - 2:2.

В овертайме ни одной из команд забить не удалось, поэтому счет игры решила серия послематчевых буллитов. И тут тверская команда оказалась сильнее. Победный бросок забросил Георгий Бусаров. Итог игры - 3:2.

Сейчас "Динамо" Тверь занимает 21-ю позицию в общем рейтинге и 5-е место в дивизионе, имея на счету 27 очков по итогам 27 игр.

27 ноября, два "Динамо" вновь сыграют между собой, но уже в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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