Три автомобиля столкнулись на проспекте Ленина в Твери
Вечером, 21 ноября, три автомобиля собрались в "паровозик" на проспекте Ленина в Твери.
В региональной Госавтоинспекции сообщили, что 35-летний водитель, управляя автомобилем "SKODA OCTAVIA", не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля "HYUNDAI GETZ", под управлением 26-летнего водителя, и столкнулся с ним. В результате "HYUNDAI" догнал "RENAULT DUSTER", под управлением 30-летнего водителя, который остановился впереди.
В ДТП пострадала 65-летняя женщина-пассажир "HYUNDAI GETZ". После аварии она самостоятельно обратилась в больницу скорой медицинской помощи г. Твери.
ИСТОЧНИК KP.RU