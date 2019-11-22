2019-11-22T09:33:03+03:00
Происшествия

Три автомобиля столкнулись на проспекте Ленина в Твери

Причиной стало несоблюдение дистанции
Ольга ТРОФИМОВА
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ДТП на проспекте Ленина в Твери Фото: УГИБДД России по Тверской областиДТП на проспекте Ленина в Твери Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Вечером, 21 ноября, три автомобиля собрались в "паровозик" на проспекте Ленина в Твери.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что 35-летний водитель, управляя автомобилем "SKODA OCTAVIA", не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля "HYUNDAI GETZ", под управлением 26-летнего водителя, и столкнулся с ним. В результате "HYUNDAI" догнал "RENAULT DUSTER", под управлением 30-летнего водителя, который остановился впереди.

В ДТП пострадала 65-летняя женщина-пассажир "HYUNDAI GETZ". После аварии она самостоятельно обратилась в больницу скорой медицинской помощи г. Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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