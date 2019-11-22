В Тверской области большегруз не пропустил легковушку, и она врезалась в дерево

СЕГОДНЯ 09:16 2019-11-22T09:16:13+03:00

В результате аварии пострадали водитель и пассажир легковушки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Авария произошла вечером, 21 ноября, возле дома № 103 на Ленинградском шоссе в Торжке.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 55-летний водитель, управляя автомобилем "МАН" в составе с прицепом, при повороте налево не пропустил автомобиль "Лада Гранта", который имел преимущественное право проезда.

Водитель "Лады" резко затормозил, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП пострадали водитель и 52-летняя женщина-пассажир легковушки.

ИСТОЧНИК KP.RU