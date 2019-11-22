В Тверской области большегруз не пропустил легковушку, и она врезалась в дерево
Два человека пострадали
В результате аварии пострадали водитель и пассажир легковушкиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла вечером, 21 ноября, возле дома № 103 на Ленинградском шоссе в Торжке.
Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 55-летний водитель, управляя автомобилем "МАН" в составе с прицепом, при повороте налево не пропустил автомобиль "Лада Гранта", который имел преимущественное право проезда.
Водитель "Лады" резко затормозил, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП пострадали водитель и 52-летняя женщина-пассажир легковушки.
ИСТОЧНИК KP.RU