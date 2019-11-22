Следователи проводят проверку по факту нападения на фельдшера скорой помощи

СЕГОДНЯ 09:03 2019-11-22T09:03:45+03:00

В Конаково пьяный дебошир напал на фельдшера скорой помощи Фото: Vk.com/Подслушано у медиков г. Тверь"

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Следственным отделом по городу Конаково следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту нападения на фельдшера скорой помощи.

Инцидент произошел вечером, 21 ноября, в фойе торгового дома города Конаково. Прохожие вызвали мужчине, у которого была травма головы, скорую помощь. Когда пострадавшего стали осматривать медики, тот напал на фельдшера, ударив его в грудь, после чего силами бригады противоправные действия нападавшего были прекращены.

Подробности происшествия устанавливаются. По результатам проверки принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU