Следователи проводят проверку по факту нападения на фельдшера скорой помощи
Следственным отделом по городу Конаково следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту нападения на фельдшера скорой помощи.
Инцидент произошел вечером, 21 ноября, в фойе торгового дома города Конаково. Прохожие вызвали мужчине, у которого была травма головы, скорую помощь. Когда пострадавшего стали осматривать медики, тот напал на фельдшера, ударив его в грудь, после чего силами бригады противоправные действия нападавшего были прекращены.
Подробности происшествия устанавливаются. По результатам проверки принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU