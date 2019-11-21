2019-11-21T22:31:18+03:00
Общество

Двух пациентов в срочном порядке доставили из Нелидова в Тверь

Больные госпитализированы в ОКБ
Ольга ТРОФИМОВА
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Вертолетом санавиации в Тверь доставили двух пациентов Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиВертолетом санавиации в Тверь доставили двух пациентов Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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21 ноября привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациентам ЦРБ Нелидовского района.

В 13:03 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей вылетел из аэродрома Змеево в ЦРБ Нелидовского района для оказания неотложной помощи и транспортировки пациентов.

В 17:04 вертолет приземлился в областной столице. Больные были переданы врачам областной клинической больницы города Твери для прохождения дальнейшего лечения.

Диагнозы пациентов не уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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