В Тверской области пьяный хулиган напал на фельдшера скорой помощи

21 Нояб. 22:21 2019-11-21T22:21:51+03:00

В Конаково пьяный дебошир напал на фельдшера скорой помощи Фото: Vk.com/Подслушано у медиков г. Тверь"

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Нападение на бригаду скорой помощи было совершено 21 ноября в Конаково. О случившемся сообщили в паблике "Подслушано у медиков г. Тверь".

- В 18:00 бригада СМП прибыла на вызов к гражданину на ул. Баскакова. При опросе и осмотре он напал на фельдшера бригады, ударив его в грудь, - пишет паблик.

Мужчина буянил и рвался наружу, но его смогли утихомирить и передать сотрудникам полиции. Серьезно от его действий никто не пострадал.

Дебошир находится в отделе полиции, на него составлен административный протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU