В Тверской области пьяный хулиган напал на фельдшера скорой помощи
Инцидент произошел в Конакове
В Конаково пьяный дебошир напал на фельдшера скорой помощи Фото: Vk.com/Подслушано у медиков г. Тверь"
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Нападение на бригаду скорой помощи было совершено 21 ноября в Конаково. О случившемся сообщили в паблике "Подслушано у медиков г. Тверь".
- В 18:00 бригада СМП прибыла на вызов к гражданину на ул. Баскакова. При опросе и осмотре он напал на фельдшера бригады, ударив его в грудь, - пишет паблик.
Мужчина буянил и рвался наружу, но его смогли утихомирить и передать сотрудникам полиции. Серьезно от его действий никто не пострадал.
Дебошир находится в отделе полиции, на него составлен административный протокол.
ИСТОЧНИК KP.RU