У жителя Тверской области из двора дома украли велосипед

21 Нояб. 19:46 2019-11-21T19:46:21+03:00

Жительница Тверской области заявила в полицию о пропаже велосипеда Фото: Василий ХОДАРЕВ

Изменить размер текста: A A

С сообщением о краже в полицию обратилась 35-летняя жительница Западной Двины. Женщина сообщила, что из двора ее дома был украден велосипед стоимостью 6 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили подозреваемого в краже. Им оказался 40-летний неработающий, ранее судимый местный житель. Мужчина задержан и сознался в содеянном. Похищенный велосипед вернули владелице.

По статье "Кража" мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU