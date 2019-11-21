У жителя Тверской области из двора дома украли велосипед
Похищенное имущество отыскали полицейские
Жительница Тверской области заявила в полицию о пропаже велосипедаФото: Василий ХОДАРЕВ
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С сообщением о краже в полицию обратилась 35-летняя жительница Западной Двины. Женщина сообщила, что из двора ее дома был украден велосипед стоимостью 6 000 рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили подозреваемого в краже. Им оказался 40-летний неработающий, ранее судимый местный житель. Мужчина задержан и сознался в содеянном. Похищенный велосипед вернули владелице.
По статье "Кража" мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU