2019-11-21T18:26:34+03:00
Общество

Потребители Тверской области отсудили 6,8 миллиона рублей за некачественные товары и услуги

Региональный Роспотребнадзор подвёл статистику жалоб потребителей за 9 месяцев 2019 года
Виктория ТУШКОВА
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Продают некачественный товар? Жалуйтесь в Роспотребнадзор!Продают некачественный товар? Жалуйтесь в Роспотребнадзор!Фото: Евгения ГУСЕВА
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С января по сентябрь в ведомство поступило 1880 письменных обращений. Специалисты отмечают, что жалуются на нарушение своих прав в этом году потребители чаще, чем в прошлом - на 17,5 %.

Жалобы на оказание услуг и продажу товаров разделились ровно пополам. В сфере продажи товаров больше всего вопросов и недовольства было вызвано нарушением прав потребителя при покупке технически сложных товаров. Этой теме было посвящено 24% из всех обращений, касаемых товаров. Кроме этого люди жаловались на продукцию лёгкой промышленности, мебель и стройматериалы.

В сфере услуг потребители более всего были недовольны услугами связи - 23% жалоб. Такой же процент обратившихся имел претензии к услугам ЖКХ. Несколько меньше обращений было по поводу финансовых и бытовых услуг.

Работники ведомства направили в суды 58 исков для защиты прав потребителей, а также 106 заключений по делам.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Тверской области, по итогам судов потребителям присудили почти 6,8 миллионов рублей, из них 93 тысячи - за моральный вред.

ИСТОЧНИК KP.RU

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