2019-11-21T18:18:20+03:00
Общество

Назначен прокурор Кувшиновского района Тверской области

Им стал юрист первого класса Олег Рузаев
Ольга ТРОФИМОВА
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Прокурором Кувшиновского района назначен юрист первого класса Олег Рузаев Фото: пресс-служба прокуратуры Тверской областиПрокурором Кувшиновского района назначен юрист первого класса Олег Рузаев Фото: пресс-служба прокуратуры Тверской области
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Приказ о назначении прокурора Кувшиновского района Тверской области 19 ноября подписал Генпрокурор Российской Федерации.

В соответствии с приказом, на эту должность назначен юрист первого класса Олег Рузаев. Ранее он занимал должность заместителя прокурора Кувшиновского района Тверской области.

По информации областной прокуратуры, Олег Николаевич 1990 года рождения, в 2012 году окончил Саратовскую государственную юридическую академию. В том же году проходил службу в прокуратуре Архангельской области помощником Устьянского района.

В прокуратуре Тверской области работает с 2014 года. Сначала был помощником Вышневолоцкого межрайонного прокурора, с октября 2014 по ноябрь 2019 - заместителем прокурора Кувшиновского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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