2019-11-21T17:53:11+03:00
Общество

Администрация Эммаусса незаконно отдала частникам землю в акватории Волги под Тверью

Землю вернули через суд
Виктория ТУШКОВА
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Природоохранный прокурор направил в суд иск о возвращении земель в собственность государства.Природоохранный прокурор направил в суд иск о возвращении земель в собственность государства.Фото: Павел СВИРИДОВ («КП»-Южно-Сахалинск»)
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Тверская межрайонная природоохранная прокуратура заинтересовалась законностью формирования земельных участков в посёлке Эммаусс.

Прокуроры установили, что 0,35 гектара земли, расположенной в береговой полосе и акватории Волги, были переданы в частную собственность незаконно. Ранее эти участки находились в государственной собственности и носили статус сельскохозяйственных земель.

Природоохранный прокурор направил в суд иск. В нём он потребовал признать незаконным постановление Эммаусской администрации о предоставлении участков в собственность гражданам, вернуть наделы обратно в собственность государства и отменить проведённое межевание.

Калининский районный суд требования прокурора удовлетворил, сообщает Тверская межрайонная природоохранная прокуратура. Сейчас решение суда уже исполнено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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