Администрация Эммаусса незаконно отдала частникам землю в акватории Волги под Тверью
Тверская межрайонная природоохранная прокуратура заинтересовалась законностью формирования земельных участков в посёлке Эммаусс.
Прокуроры установили, что 0,35 гектара земли, расположенной в береговой полосе и акватории Волги, были переданы в частную собственность незаконно. Ранее эти участки находились в государственной собственности и носили статус сельскохозяйственных земель.
Природоохранный прокурор направил в суд иск. В нём он потребовал признать незаконным постановление Эммаусской администрации о предоставлении участков в собственность гражданам, вернуть наделы обратно в собственность государства и отменить проведённое межевание.
Калининский районный суд требования прокурора удовлетворил, сообщает Тверская межрайонная природоохранная прокуратура. Сейчас решение суда уже исполнено.
ИСТОЧНИК KP.RU