Министра сельского хозяйства Тверской области Дмитрия Куликова освободили от должности

СЕГОДНЯ 16:43 2019-11-21T17:02:06+03:00

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21 ноября распоряжением губернатора Тверской области Игоря Рудени от занимаемой должности был освобожден министр сельского хозяйства Тверской области Дмитрий Куликов.

Сообщается, что чиновник принял решение об этом по собственному желанию.

Временно исполняющим обязанности руководителя ведомства назначена Гульнара Фатхуллина. Ранее она занимала должность заместителя министра.

Напомним, Дмитрий Куликов был назначен на должность министра год назад - в ноябре 2018 года. До этого девять месяцев он исполнял обязанности Министра образования Тверской области.

На новом посту он сменил Павла Мигулева, который до этого возглавлял Министерство сельского хозяйства пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU