Тверская спортсменка поднялась на пьедестал первенства России по гребле на байдарках и каноэ

СЕГОДНЯ 15:56 2019-11-21T15:56:37+03:00

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20 ноября в Краснодаре были разыграны медали первенства России по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок до 19 лет. Победители и призеры определялись в лодках-одиночках на дистанции 2000 метров.

Представительница тверской спортивной школы олимпийского резерва по видам гребли имени олимпийской чемпионки А.Серединой Юлия Бабашинская добилась хорошего результата. В конкуренции с соперницами старшего возраста воспитанница тренера Андрея Плиткина показала результат 9 минут 3,650 секунды, опередив свою ближайшую преследовательницу Ксению Мусатову из Московской области на три секунды.

А вот тверские каноисты остались в шаге от победы: Павел Скрябин занял четвертое место, Думитру Ротару занял пятое место.

ИСТОЧНИК KP.RU