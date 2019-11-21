Тверская спортсменка поднялась на пьедестал первенства России по гребле на байдарках и каноэ
20 ноября в Краснодаре были разыграны медали первенства России по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок до 19 лет. Победители и призеры определялись в лодках-одиночках на дистанции 2000 метров.
Представительница тверской спортивной школы олимпийского резерва по видам гребли имени олимпийской чемпионки А.Серединой Юлия Бабашинская добилась хорошего результата. В конкуренции с соперницами старшего возраста воспитанница тренера Андрея Плиткина показала результат 9 минут 3,650 секунды, опередив свою ближайшую преследовательницу Ксению Мусатову из Московской области на три секунды.
А вот тверские каноисты остались в шаге от победы: Павел Скрябин занял четвертое место, Думитру Ротару занял пятое место.
ИСТОЧНИК KP.RU