Водители Твери, записавшиеся в очередь на приём к наркологу, не прогадали: новые справки выдавать не будут

СЕГОДНЯ 15:57 2019-11-21T17:14:49+03:00

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Уже два-три дня перед дверями Тверского наркодиспансера не иссякают очереди. Сотни человек стараются успеть оформить справки для получения или обмена водительских прав по старой процедуре.

Завтра, 22 ноября, в силу должен был вступить приказ Минздрава РФ № 731, регламентирующий новый порядок медосвидетельствования, согласно которому водителям потребовалось бы пройти два дорогостоящих анализа. Это увеличивало цену за справку от нарколога в 16 раз: вместо 250 потребовалось бы заплатить около 4000 рублей.

Сегодня, 21 ноября, накануне вступления приказа в силу, люди у наркодиспансера даже составляли списки тех, кто не успеет пройти в последний день, чтобы попытаться в порядке той же очерёдности попасть к врачам завтра. При этом в самом диспансере медики отрицали такую возможность в связи с тем, что приказ уже вступит в силу.

Однако, те, кто занёс своё имя в список, оказались правы: в послеобеденное время 21 ноября стало известно, что Минздрав РФ отложил введение новых правил медосмотра для водителей. Об этом сообщил замглавы министерства Олег Салагай. Решение было принято в связи с обеспокоенностью граждан, подчеркнул замминистра.

В Минздраве обещают ещё раз проанализировать методы медицинского освидетельствования, дабы они отвечали как соображениям эффективности, так и разумности при ценообразовании.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tver.kp.ru/video/embed/745230" frameborder="0"></iframe> Очередь за справками в Твери стояла до последнего.Виктория ТУШКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU