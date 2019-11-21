Выходцев из Средней Азии задержали за сбыт наркотиков в Твери
При попытке сбыта наркотического вещества на улице Софьи Перовской в Твери сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области задержали двух жителей Средней Азии в возрасте 26 и 33 лет.
В ходе проведения операции были установлены тайники, где подозреваемые оставили часть свертков с веществом. Фигуранты попытались скрыться, но были задержаны. При досмотре полицейские обнаружили и изъяли у них 21 полимерный сверток. Эксперты-криминалисты УМВД установили, что в свертках находилось наркотическое средство общей массой более 60 грамм.
Возбуждено уголовное дело. Наркодилерам грозит до двадцати лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU