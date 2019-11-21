2019-11-21T15:04:31+03:00
Происшествия

В Твери маршрутка протаранила стоящие автомобили

Пострадала пассажирка
Ольга ТРОФИМОВА
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Маршрутка врезалась в стоящие автомобили Фото: УГИБДД России по Тверской областиМаршрутка врезалась в стоящие автомобили Фото: УГИБДД России по Тверской области
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ДТП произошло 21 ноября, на проспекте Победы, в районе дома №75, в Твери.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, на указанном участке столкнулись три автомобиля.

Водитель маршрутки №24 - уроженец Таджикистана гражданин РФ - нахал на впереди стоящие автомобили.

В результате столкновения пострадала пассажирка маршрутки - 54-летняя женщина. Угрозы ее жизни нет. Все участники ДТП трезвые.

В результате аварии пострадал один человек Фото: УГИБДД России по Тверской области

В результате аварии пострадал один человек Фото: УГИБДД России по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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