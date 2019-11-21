В Твери маршрутка протаранила стоящие автомобили
Пострадала пассажирка
Маршрутка врезалась в стоящие автомобили Фото: УГИБДД России по Тверской области
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ДТП произошло 21 ноября, на проспекте Победы, в районе дома №75, в Твери.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, на указанном участке столкнулись три автомобиля.
Водитель маршрутки №24 - уроженец Таджикистана гражданин РФ - нахал на впереди стоящие автомобили.
В результате столкновения пострадала пассажирка маршрутки - 54-летняя женщина. Угрозы ее жизни нет. Все участники ДТП трезвые.
В результате аварии пострадал один человек Фото: УГИБДД России по Тверской области
ИСТОЧНИК KP.RU