В Твери маршрутка протаранила стоящие автомобили

СЕГОДНЯ 15:04 2019-11-21T15:04:31+03:00

Маршрутка врезалась в стоящие автомобили Фото: УГИБДД России по Тверской области

Изменить размер текста: A A

ДТП произошло 21 ноября, на проспекте Победы, в районе дома №75, в Твери.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, на указанном участке столкнулись три автомобиля.

Водитель маршрутки №24 - уроженец Таджикистана гражданин РФ - нахал на впереди стоящие автомобили.

В результате столкновения пострадала пассажирка маршрутки - 54-летняя женщина. Угрозы ее жизни нет. Все участники ДТП трезвые.

В результате аварии пострадал один человек Фото: УГИБДД России по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU