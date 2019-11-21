Спортшколу олимпийского резерва №2 возглавил самый титулованный легкоатлет Тверской области
Государственное бюджетное учреждение Тверской области "Комплексная спортивная школа олимпийского резерва № 2" возглавил семикратный чемпион России в метании диска, участник чемпионатов мира, Европы и летних Олимпийских игр 2008 и 2012 годов Богдан Пищальников. Об этом сообщил областной спорткомитет.
Богдан Пищальников один из самых титулованных легкоатлетов Тверской области. С 2016 года он является послом ГТО в Тверской области. Осенью 2018 года он возглавил Олимпийский совет Верхневолжья.
Спортшкола, которую он возглавил, была открыта в 2005 году и развивает пять видов спорта – художественную гимнастику, спортивную акробатику, прыжки на батуте, легкую атлетику и спортивное ориентирование.
ИСТОЧНИК KP.RU