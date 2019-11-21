«Тверская генерация» и судебные приставы продолжают совместные рейды по должникам

СЕГОДНЯ 14:33 2019-11-21T14:33:51+03:00

На днях совместно со службой судебных приставов сотрудники «Тверской генерации» провели рейд по должникам, навестили тех, кто не платил за коммунальные услуги более трех месяцев и в отношении кого уже вынесены судебные решения.

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Так, в нескольких домах по улице Горького и бульвару Шмидта проживают граждане, общая сумма долга которых составила 500 тысяч рублей.

С должниками удалось провести разъяснительные беседы и вручить требования об исполнении судебного решения о погашении долгов. Владельцы квартир не отрицали имеющиеся долги, при этом по непонятным причинам дожидались крайних мер.

Стоит напомнить, что в отношении злостных должников применяются следующие меры принудительного исполнения: ограничение на выезд за пределы Российской Федерации; ограничение в пользовании специальным правом, то есть правом управления транспортными средствами, к которым может относиться любой вид транспорта, начиная от автомобильного, заканчивая воздушным судном; наложение запретов на распоряжение движимым и недвижимым имуществом, запрещение на проведение регистрационных действий с указанным имуществом; наложение запрета и реализация, а также передача взыскателю имущества, принадлежащего должнику; обращение взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах должников, открытых в банках, на получаемые доходы должника от трудовой деятельности; применение в отношении должника мер административного и уголовного воздействия.

«Тверской генерацией» с января 2019 года в службу судебных приставов предъявлено 5204 исполнительных документа на сумму задолженности почти 86 миллионов рублей. Кроме того, с начала года предъявлено 2308 ходатайств об ограничении на выезд должника за пределы Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU