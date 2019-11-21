2019-11-21T14:33:51+03:00
Общество

«Тверская генерация» и судебные приставы продолжают совместные рейды по должникам

На днях совместно со службой судебных приставов сотрудники «Тверской генерации» провели рейд по должникам, навестили тех, кто не платил за коммунальные услуги более трех месяцев и в отношении кого уже вынесены судебные решения.
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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ООО "Тверская генерация"ООО "Тверская генерация"
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Так, в нескольких домах по улице Горького и бульвару Шмидта проживают граждане, общая сумма долга которых составила 500 тысяч рублей.

С должниками удалось провести разъяснительные беседы и вручить требования об исполнении судебного решения о погашении долгов. Владельцы квартир не отрицали имеющиеся долги, при этом по непонятным причинам дожидались крайних мер.

Стоит напомнить, что в отношении злостных должников применяются следующие меры принудительного исполнения: ограничение на выезд за пределы Российской Федерации; ограничение в пользовании специальным правом, то есть правом управления транспортными средствами, к которым может относиться любой вид транспорта, начиная от автомобильного, заканчивая воздушным судном; наложение запретов на распоряжение движимым и недвижимым имуществом, запрещение на проведение регистрационных действий с указанным имуществом; наложение запрета и реализация, а также передача взыскателю имущества, принадлежащего должнику; обращение взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах должников, открытых в банках, на получаемые доходы должника от трудовой деятельности; применение в отношении должника мер административного и уголовного воздействия.

«Тверской генерацией» с января 2019 года в службу судебных приставов предъявлено 5204 исполнительных документа на сумму задолженности почти 86 миллионов рублей. Кроме того, с начала года предъявлено 2308 ходатайств об ограничении на выезд должника за пределы Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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