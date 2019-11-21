Фотовыставка к 50-летию рукоположения в священный сан Патриарха Кирилла открывается в Твери
23 ноября в 10.00 в Музейно-выставочном центре им. Лизы Чайкиной Твери состоится торжественное открытие фотовыставки «Слово пастыря. Время больших дел».
Посвящена она 10-летию интронизации и 50-летию по случаю монашеского пострига и рукоположения в священный сан Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Данная экспозиция рассказывает об истории больших дел, время которых пришло вместе с вызовами нашего непростого времени. Это своеобразное документальное и, отчасти, художественное свидетельство пройденного за десятилетие пути архипастыря, отдающего свою жизнь служению Богу, Церкви и людям.
Посетители познакомятся с фотографиями, где зафиксированы богослужения, поездки по стране и миру, встречи с руководителями множества стран и верующими людьми.
Выставка
Посетить выставку до 8 декабря могут все желающие.
В рамках мероприятия состоятся встречи с духовенством, молодежью и общественностью. Расписание будет известно 22 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU