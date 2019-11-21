Творогом со стеринами кормили пациентов больницы в Тверской области

СЕГОДНЯ 13:21 2019-11-21T13:21:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Содержание растительных стеринов: кампестерина, стигмастерина и бета-ситостерина было выявлено специалистами Тверской межобластной ветлаборатории в пробе творога 9%. Некачественный продукт предназначался для питания пациентов одной из районных больниц Верхневолжья.

Образцы на исследования доставили в результате инспекции Управления Россельхознадзора по Тверской области. Известно, что продукт изготовлен в Москве.

Результаты проведенной экспертизы направлены в Центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию и в Управление Россельхознадзора для принятия соответствующих мер.

ИСТОЧНИК KP.RU