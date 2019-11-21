Под Ржевом в Тверской области нашли авиабомбу

СЕГОДНЯ 13:14 2019-11-21T13:14:23+03:00

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Опасная находка была обнаружена 20 ноября группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области в д. Михерево Ржевского района.

250-ти килограммовая авиабомба была обезврежена на полигоне.

В МЧС напоминают жителям и гостям региона, что подобные находки нередки, особенно в местах и районах области, где шли ожесточенные бои.

При обнаружении взрывоопасного предмета необходимо соблюдать правила личной безопасности: отойти подальше, предупредить окружающих об опасности, немедленно сообщить о находке в полицию по телефону "02" или в единую службу спасения по телефону "101" и "112" и ни в коем случае не бросать снаряды в костер.

ИСТОЧНИК KP.RU