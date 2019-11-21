Злоумышленник унес из квартиры жителя Тверской области инструменты и телевизор

СЕГОДНЯ 13:02 2019-11-21T13:03:27+03:00

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В полицию обратился 57-летний житель Калязинского района Тверской области. Мужчина сообщил, что пока его несколько дней не было дома, в его квартиру проник неизвестный и похитил телевизор, домашний кинотеатр, бензо-электроинструменты и другие ценные вещи. Общий ущерб составил около 38 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен. Им оказался безработный 32-летний житель Калязинского района.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ему грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU