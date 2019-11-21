Злоумышленник унес из квартиры жителя Тверской области инструменты и телевизор
Подозреваемый задержан
Злоумышленника задержали полицейскиеФото: Василий ХОДАРЕВ
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В полицию обратился 57-летний житель Калязинского района Тверской области. Мужчина сообщил, что пока его несколько дней не было дома, в его квартиру проник неизвестный и похитил телевизор, домашний кинотеатр, бензо-электроинструменты и другие ценные вещи. Общий ущерб составил около 38 000 рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен. Им оказался безработный 32-летний житель Калязинского района.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ему грозит до шести лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU