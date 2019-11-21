2019-11-21T12:33:24+03:00
Происшествия

Мужчина пытался украсть одежду в торговом центре Твери

Преступление пресекли росгвардейцы
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери Росгвардейцы пресекли кражу из магазинаВ Твери Росгвардейцы пресекли кражу из магазинаФото: Олег ЗОЛОТО
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Мужчину задержали при попытке хищения одежды в магазине, расположенном в торговом центре на Октябрьском проспекте, в Твери.

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии выехал по сигналу "тревога" в охраняемый магазин. На месте происшествия выяснилось, что молодой человек взял в торговом зале мужскую куртку и брюки, после чего пытался покинуть магазин без оплаты товаров.

Злоумышленником оказался местный житель. Мужчину доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

Сумма причиненного ущерба составила 6 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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