Мужчина пытался украсть одежду в торговом центре Твери
Преступление пресекли росгвардейцы
В Твери Росгвардейцы пресекли кражу из магазинаФото: Олег ЗОЛОТО
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Мужчину задержали при попытке хищения одежды в магазине, расположенном в торговом центре на Октябрьском проспекте, в Твери.
Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии выехал по сигналу "тревога" в охраняемый магазин. На месте происшествия выяснилось, что молодой человек взял в торговом зале мужскую куртку и брюки, после чего пытался покинуть магазин без оплаты товаров.
Злоумышленником оказался местный житель. Мужчину доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.
Сумма причиненного ущерба составила 6 000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU