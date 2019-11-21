Вертолет санавиации доставил в Тверь пациента из Бежецка
Больному потребовалась неотложная помощь
Вертолет санавиации доставил в Тверь пациента из Бежецка Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
Изменить размер текста:
20 ноября привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациенту из Бежецка.
В 10:03 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел из аэродрома Змеево в ЦРБ Бежецкого района для транспортировки пациента.
После оказания неотложной помощи, в 13:02 больной был доставлен в областную клиническую больницу города Твери.
ИСТОЧНИК KP.RU