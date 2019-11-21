2019-11-21T11:42:38+03:00
Общество

Вертолет санавиации доставил в Тверь пациента из Бежецка

Больному потребовалась неотложная помощь
Ольга ТРОФИМОВА
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Вертолет санавиации доставил в Тверь пациента из Бежецка Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиВертолет санавиации доставил в Тверь пациента из Бежецка Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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20 ноября привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациенту из Бежецка.

В 10:03 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел из аэродрома Змеево в ЦРБ Бежецкого района для транспортировки пациента.

После оказания неотложной помощи, в 13:02 больной был доставлен в областную клиническую больницу города Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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