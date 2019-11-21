2019-11-21T10:04:30+03:00
Общество

Прокуратура помогла сироте в Тверской области получить жилье

Молодому человеку предоставили квартиру по договору социального найма
Ольга ТРОФИМОВА
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Прокуратура помогла сироте получить жилье Фото: архив "КП"Прокуратура помогла сироте получить жилье Фото: архив "КП"
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В прокуратуру Торопецкого района обратился 20-летний местный житель. Молодой человек сообщил, что в девятилетнем возрасте остался сиротой и имеет право на получение жилья по договору социального найма.

В июне 2018 года молодой человек закончил обучение в Торопецком колледже, в июле 2019 года вернулся из армии, однако в нарушение требований законодательства жилым помещением не обеспечен.

Прокурор подал иск, и суд обязал администрацию района предоставить юноше благоустроенную квартиру по договору социального найма.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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