Прокуратура помогла сироте в Тверской области получить жилье

СЕГОДНЯ 10:04 2019-11-21T10:04:30+03:00

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В прокуратуру Торопецкого района обратился 20-летний местный житель. Молодой человек сообщил, что в девятилетнем возрасте остался сиротой и имеет право на получение жилья по договору социального найма.

В июне 2018 года молодой человек закончил обучение в Торопецком колледже, в июле 2019 года вернулся из армии, однако в нарушение требований законодательства жилым помещением не обеспечен.

Прокурор подал иск, и суд обязал администрацию района предоставить юноше благоустроенную квартиру по договору социального найма.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.

ИСТОЧНИК KP.RU