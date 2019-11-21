Суд обязал Фонд капремонта отремонтировать два многоквартирных дома в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:54 2019-11-21T09:54:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Жарковского района провела проверку деятельности Фонда капитального ремонта Тверской области и выявила нарушения сроков проведения капитального ремонта двух многоквартирных домов по ул. Доватора в поселке Жарковский.

Иск об обязании фонда провести ремонт был направлен в районный суд, но в его удовлетворении прокурору отказали. Прокурором района в судебную коллегию по гражданским делам Тверского областного суда было подано апелляционное представление.

- Судебная коллегия апелляционное представление прокурора удовлетворила и обязала Фонд капитального ремонта отремонтировать дома в течение двух месяцев, - сообщили в областной прокуратуре.

Исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре района.

ИСТОЧНИК KP.RU