2019-11-21T09:54:40+03:00
Общество

Суд обязал Фонд капремонта отремонтировать два многоквартирных дома в Тверской области

Решение приняла судебная коллегия по гражданским делам Тверского областного суда
Ольга ТРОФИМОВА
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Суд обязал Фонд капремонта отремонтировать два многоквартирных дома Фото: архив "КП"Суд обязал Фонд капремонта отремонтировать два многоквартирных дома Фото: архив "КП"
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Прокуратура Жарковского района провела проверку деятельности Фонда капитального ремонта Тверской области и выявила нарушения сроков проведения капитального ремонта двух многоквартирных домов по ул. Доватора в поселке Жарковский.

Иск об обязании фонда провести ремонт был направлен в районный суд, но в его удовлетворении прокурору отказали. Прокурором района в судебную коллегию по гражданским делам Тверского областного суда было подано апелляционное представление.

- Судебная коллегия апелляционное представление прокурора удовлетворила и обязала Фонд капитального ремонта отремонтировать дома в течение двух месяцев, - сообщили в областной прокуратуре.

Исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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