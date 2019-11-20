2019-11-20T23:09:34+03:00
Звезды

Во дворце культуры "Пролетарка" Твери пройдет творческий концерт, посвященный Дню матери

Особенно будут чествовать многодетных мамочек
Ирина ТАРАСОВА
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Дорогих гостей будут ждать оригинальные творческие подаркиДорогих гостей будут ждать оригинальные творческие подаркиФото: Павел МАРТИНЧИК
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24 ноября в России отметят День матери. Днем ранее, 23 ноября, в канун праздника в Малом киноконцертном зале ДК «Пролетарка» Твери пройдет концерт «Светлое имя - мама!». Особенно будут чествовать в этот день мам из многодетных семей.

Дорогих гостей будут ждать оригинальные творческие подарки.

В фойе Малого зала – выставка рисунков и открыток, сделанных руками детей - воспитанников пролетарских студий и творческих коллективов, совместно с Образцовой детской изостудией «Соцветие». На экране Малой сцены – детские видеопоздравления, записанные в народной киновидеостудии «Пролетарка». На сцене Малого киноконцертного зала – танцы и песни от воспитанников вокально-хореографических студиях Дворца.

Главный подарок – концертные номера лучших творческих коллективов Тверского

областного Дворца культуры «Пролетарка»: студии гитары «Шесть струн» и театра танца «Новые люди», студии эстрадного танца «Фенси» и армянского танца «Наири», музыкального развития «Музыкальный лицей» и вокально – эстрадного пения «Эдельвейс» и многие другие.

Начало в 14.00.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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