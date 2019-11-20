Музыка и кино: эстрадно-джазовый ансамбль в сыграет в Твери мелодии из фильмов

СЕГОДНЯ 22:15 2019-11-20T22:15:36+03:00

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Саундтрек играет порой не меньшую роль, чем талант актёров и режиссёра фильма. Сюжет и чувства, которые зритель испытал при просмотре киноленты, возникают в памяти при первых же звуках музыки, звучавшей в фильме. Именно саундтрек иногда может создать нужное настроение и показать всю глубину эмоций.

Прийти на встречу с музыкой кино приглашает всех тверская областная библиотека имени Горького. О роли музыки в кинематографе пришедшим расскажет ведущая вечера Алина Крохмалёва. А исполнят известные мелодии музыканты эстрадно-джазового ансамбля оркестра Военной академии ВКО имени Маршала Жукова.

Вечер состоится в воскресенье, 24 ноября, в 16:00. Гостей будут ждать в актовом зале "Горьковки". Вход для всех свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU