Музыка и кино: эстрадно-джазовый ансамбль в сыграет в Твери мелодии из фильмов
Саундтрек играет порой не меньшую роль, чем талант актёров и режиссёра фильма. Сюжет и чувства, которые зритель испытал при просмотре киноленты, возникают в памяти при первых же звуках музыки, звучавшей в фильме. Именно саундтрек иногда может создать нужное настроение и показать всю глубину эмоций.
Прийти на встречу с музыкой кино приглашает всех тверская областная библиотека имени Горького. О роли музыки в кинематографе пришедшим расскажет ведущая вечера Алина Крохмалёва. А исполнят известные мелодии музыканты эстрадно-джазового ансамбля оркестра Военной академии ВКО имени Маршала Жукова.
Вечер состоится в воскресенье, 24 ноября, в 16:00. Гостей будут ждать в актовом зале "Горьковки". Вход для всех свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU