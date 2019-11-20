2019-11-20T21:47:48+03:00
Происшествия

Бывший осужденный угнал автомобиль в Тверской области

Мужчина может снова сесть в тюрьму
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области задержали автоугонщика Фото: архив "КП"В Тверской области задержали автоугонщика Фото: архив "КП"
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В дежурную часть Андреапольского отделения полиции МО МВД России «Западнодвинский» обратилась 26-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что вечером у ее мужа угнали автомобиль марки "ВАЗ". Машина была припаркована во дворе дома.

На транспортное средство была составлена ориентировка. В результате слаженных действий сотрудников полиции, угнанный автомобиль был обнаружен в течение дежурных суток в городе Кимры. Позже установили и личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый, 53-летний житель Андреапольского района. В полиции мужчина дал признательные показания.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. За неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Автомобиль вернули владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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