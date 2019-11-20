2019-11-20T17:53:36+03:00
Происшествия

В Тверской области мужчина одолжил у приятельницы авто и не вернул его

За мошенничество мужчине грозит тюремный срок
Ольга ТРОФИМОВА
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За мошенничество с транспортным средством задержан житель Тверской областиЗа мошенничество с транспортным средством задержан житель Тверской областиФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В полицию обратилась 34-летняя жительница Твери. Женщина сообщила, что одолжила свой автомобиль "Рено" в пользование знакомому. Мужчина обязался вернуть машину через сутки, но по истечению установленного времени перестал отвечать на телефонные звонки. Ущерб потерпевшей составил более 250 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался 40-летний житель Лихославльского района.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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