В Тверской области мужчина одолжил у приятельницы авто и не вернул его
За мошенничество мужчине грозит тюремный срок
За мошенничество с транспортным средством задержан житель Тверской областиФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В полицию обратилась 34-летняя жительница Твери. Женщина сообщила, что одолжила свой автомобиль "Рено" в пользование знакомому. Мужчина обязался вернуть машину через сутки, но по истечению установленного времени перестал отвечать на телефонные звонки. Ущерб потерпевшей составил более 250 000 рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался 40-летний житель Лихославльского района.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU