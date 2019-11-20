Сливочное масло дорожает в Тверской области

СЕГОДНЯ 17:09 2019-11-20T17:09:14+03:00

Только внимательная хозяйка сможет "сыграть" на изменении цен на продукты. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Тверьстат публикует очередной отчёт об изменении цен на продукты питания в регионе

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За последнюю отчётную неделю (с 12 по 18 ноября) из популярных продуктов питания, предлагаемых магазинами Твери и области, больше всего подорожало сливочное масло. Рост цены за семь дней составил 2,6%, продавали килограмм масла за 684,59 рублей.

На 1,8% выросла в цене сметана, её по данным 18 ноября продавали по 220,49 рублей за килограмм. И на полтора процента подорожали куриные яйца.

Не очень существенно, но подорожали также мясо, колбаса, маргарин, печенье, мука, хлеб, пшено, гречка и лук.

Среди продуктов, цены на которые снизились, лидирует рис. Он подешевел на 1,7% и стоил 64,69 за килограмм. Остальные продукты, если и скинули в цене, то совсем немного - менее одного процента.

ИСТОЧНИК KP.RU