Семилетний мальчик пострадал при столкновении двух легковушек в Твери

СЕГОДНЯ 16:34 2019-11-20T16:34:39+03:00

ДТП на пересечении улиц Красина и Благоева Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/ Яна Кудрявцева

Угрозы его жизни нет

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Авария произошла на пересечении улиц Благоева и Красина в Заволжском районе Твери. О случившемся сообщили в региональной Госавтоинспекции.

При повороте налево на указанном перекрестке водитель на автомобиле не пропустил встречную машину.

В результате столкновения в невиновном автомобиле пострадал семилетний мальчик, который ехал в детском кресле на заднем сиденье. У ребенка - ушиб мягких тканей грудной клетки. Угрозы его жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU