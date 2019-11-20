Семилетний мальчик пострадал при столкновении двух легковушек в Твери
Угрозы его жизни нет
ДТП на пересечении улиц Красина и Благоева Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/ Яна Кудрявцева
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Авария произошла на пересечении улиц Благоева и Красина в Заволжском районе Твери. О случившемся сообщили в региональной Госавтоинспекции.
При повороте налево на указанном перекрестке водитель на автомобиле не пропустил встречную машину.
В результате столкновения в невиновном автомобиле пострадал семилетний мальчик, который ехал в детском кресле на заднем сиденье. У ребенка - ушиб мягких тканей грудной клетки. Угрозы его жизни нет.
ИСТОЧНИК KP.RU