2019-11-20T16:12:31+03:00
Происшествия

Двое маленьких детей пострадали в ДТП в центре Твери

Авария случилась на улице Андрея Дементьева
Ольга ТРОФИМОВА
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Двое детей пострадали в ДТП в центре ТвериДвое детей пострадали в ДТП в центре ТвериФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Днем, 20 ноября, в районе дома №26, на улице Андрея Дементьева в центре Твери столкнулись два автомобиля.

Как уточнили в УГИБДД России по Тверской области, обе машины ехали по главной дороге. Виновник ДТП не пропустил "помеху справа".

В результате столкновения пострадали три человека, в том числе двое детей: шестилетний мальчик сидел на заднем сиденье и был пристегнут ремнем безопасности, полугодовалая девочка ехала в автолюльке на переднем сиденье. У детей ушибы и травмы головы. Угрозы жизни пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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