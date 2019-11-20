Двое маленьких детей пострадали в ДТП в центре Твери
Авария случилась на улице Андрея Дементьева
Двое детей пострадали в ДТП в центре ТвериФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Днем, 20 ноября, в районе дома №26, на улице Андрея Дементьева в центре Твери столкнулись два автомобиля.
Как уточнили в УГИБДД России по Тверской области, обе машины ехали по главной дороге. Виновник ДТП не пропустил "помеху справа".
В результате столкновения пострадали три человека, в том числе двое детей: шестилетний мальчик сидел на заднем сиденье и был пристегнут ремнем безопасности, полугодовалая девочка ехала в автолюльке на переднем сиденье. У детей ушибы и травмы головы. Угрозы жизни пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU