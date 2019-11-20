2019-11-20T16:05:40+03:00
Общество

Получить водительские права в Твери станет намного дороже

Для получения медицинской справки придётся сдавать дорогостоящие анализы
Виктория ТУШКОВА
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Хотите права? Проследуйте на анализы!Хотите права? Проследуйте на анализы!Фото: Иван ВИСЛОВ
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Закон, регламентирующий новую процедуру, начнёт работать в ближайшую пятницу - 22 ноября. А с понедельника, 25 ноября, в Тверском областном наркодиспансере начнут принимать анализы для выдачи справки на права. В этих анализах, собственно, и заключается новшество. Раньше они не требовались. Справку можно быть получить одним днём, посетив врача-нарколога.

По новым правилам справку можно будет получить только сдав анализы на содержание наркотических веществ, а также фермент CDT, показывающий, не злоупотребляете ли вы алкоголем.

По сведениям работников тверского наркодиспансера, стоить комплекс анализов и заключение будет порядка четырёх тысяч рублей (раньше справка стоила 250 рублей).

В прохождении комиссии в психоневрологическом диспансере ничего не изменится, цена справки также осталась прежней - 250 рублей.

Напомним, для получения или замены прав необходимо будет также получить общую справку-допуск (от 500 до 1000 рублей в клиниках города) и заплатить госпошлину - 2000 рублей.

Подробнее о новой процедуре медосвидетельствования и о том, что думают по этому поводу водители и автошколы, читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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