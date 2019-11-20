В Твери объявлен смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление

СЕГОДНЯ 15:51 2019-11-20T15:51:06+03:00

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Администрация города Твери приглашает предпринимателей принять участие в ежегодном городском смотре-конкурсе на лучшее праздничное оформление объектов потребительского рынка к Новому году и Рождеству Христову.

Конкурс стартует 16 декабря и продлится до 17 января 2020 года. В нем могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения на территории города, оформившие предприятия в новогодней и Рождественской тематике.

Победителей выберут в трех номинациях: «За лучшее световое и декоративно-художественное оформление по новогодней тематике витрин, входных зон, территорий, примыкающим к объектам потребительского рынка», «За лучшее внутреннее декоративно-художественное оформление объекта потребительского рынка (торговые залы, салоны, рабочие места и т.д.) по новогодней тематике», «За лучшее комплексное праздничное оформление объекта потребительского рынка».

Для участия в смотре-конкурсе необходимо подать заявление в департамент экономического развития администрации города Твери в произвольной форме в срок до 13.12.2019 года по адресу: г. Тверь, пр. Калинина, 62, каб. 66, либо по адресу электронной почты: bipr@adm.tver.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU