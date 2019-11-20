СЕГОДНЯ 15:40 2019-11-20T15:40:12+03:00

На овощебазе под Тверью хранили сомнительные картошку и лук Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области

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20 ноября сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области на плодоовощных складах Калининского района в деревне Боровлево выявили два факта нарушения обязательных требований законодательства в области карантина растений.

Установлено, что партии картофеля и лука из Калужской и Волгоградской областей реализовывались с нарушениями. В частности, предприниматели не уведомили надзорный орган о доставке подкарантинной продукции в Тверскую область. И, таким образом, нарушили требования Федерального закона «О карантине растений».

В отношении недобросовестных граждан возбуждено административное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU