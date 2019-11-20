На овощебазе под Тверью хранили сомнительные картошку и лук
20 ноября сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области на плодоовощных складах Калининского района в деревне Боровлево выявили два факта нарушения обязательных требований законодательства в области карантина растений.
Установлено, что партии картофеля и лука из Калужской и Волгоградской областей реализовывались с нарушениями. В частности, предприниматели не уведомили надзорный орган о доставке подкарантинной продукции в Тверскую область. И, таким образом, нарушили требования Федерального закона «О карантине растений».
В отношении недобросовестных граждан возбуждено административное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU