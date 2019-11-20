В Твери пассажиров возили на неисправной маршрутке

СЕГОДНЯ 14:58 2019-11-20T14:58:19+03:00

В Твери пассажиров возили на автобусе с неисправным рулевым управлением Фото: УГИБДД России по Тверской области

Автобус с неисправным рулевым управлением отправили на спецстоянку

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В среду, 20 ноября, сотрудники Госавтоинспекции в рамках проведения профилактического мероприятия «Автобус», на ул. Линейная д.59 города Твери остановили маршрутное такси, которое осуществляло перевозку пассажиров.

При проверке технического состояния ПАЗа госавтоинспекторы выявили техническую неисправность системы рулевого управления, при которой эксплуатация транспортного средства запрещена.

В отношении водителя маршрутного такси сотрудники ГИБДД составили административный материал, а автобус поместили на специализированную стоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU