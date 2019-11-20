В Твери ушла из жизни Заслуженный врач Российской Федерации Августа Троицкая

СЕГОДНЯ 14:48 2019-11-20T14:48:17+03:00

Ей было 94 года

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19 ноября 2019 года ушла из жизни Заслуженный врач Российской Федерации Августа Леонидовна Троицкая.

Августа Леонидовна стояла у истоков создания педиатрической службы области – детской областной клинической больницы. В этом учреждении она проработала более 25 лет, общий стаж ее медицинской деятельности насчитывает более 42 лет.

На счету Августы Троицкой сотни спасенных детских жизней и сотни вылетов в составе бригад санавиации. За профессионализм она удостоена звания Заслуженного врача Российской Федерации.

Прощание с Августой Леонидовной состоится 21 ноября в 10:00 в траурном зале городской больницы №7.

ИСТОЧНИК KP.RU