2019-11-20T14:48:17+03:00
Общество

В Твери ушла из жизни Заслуженный врач Российской Федерации Августа Троицкая

Ей было 94 года
Ольга ТРОФИМОВА
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Августа Леонидовна Троицкая стояла у истоков создания педиатрической службы Тверской области Фото: областной минздравАвгуста Леонидовна Троицкая стояла у истоков создания педиатрической службы Тверской области Фото: областной минздрав
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19 ноября 2019 года ушла из жизни Заслуженный врач Российской Федерации Августа Леонидовна Троицкая.

Августа Леонидовна стояла у истоков создания педиатрической службы области – детской областной клинической больницы. В этом учреждении она проработала более 25 лет, общий стаж ее медицинской деятельности насчитывает более 42 лет.

На счету Августы Троицкой сотни спасенных детских жизней и сотни вылетов в составе бригад санавиации. За профессионализм она удостоена звания Заслуженного врача Российской Федерации.

Прощание с Августой Леонидовной состоится 21 ноября в 10:00 в траурном зале городской больницы №7.

ИСТОЧНИК KP.RU

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