В Твери ушла из жизни Заслуженный врач Российской Федерации Августа Троицкая
19 ноября 2019 года ушла из жизни Заслуженный врач Российской Федерации Августа Леонидовна Троицкая.
Августа Леонидовна стояла у истоков создания педиатрической службы области – детской областной клинической больницы. В этом учреждении она проработала более 25 лет, общий стаж ее медицинской деятельности насчитывает более 42 лет.
На счету Августы Троицкой сотни спасенных детских жизней и сотни вылетов в составе бригад санавиации. За профессионализм она удостоена звания Заслуженного врача Российской Федерации.
Прощание с Августой Леонидовной состоится 21 ноября в 10:00 в траурном зале городской больницы №7.
ИСТОЧНИК KP.RU