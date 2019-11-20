Две енотовидные собаки заразились бешенством в Тверской области
Два случая бешенства у енотовидных собак выявили специалисты Тверской межобластной ветеринарной лаборатории.
Как сообщает Управление Россельхознадзора по Тверской области, оба животных были добыты во время спортивной и любительской охоты на пушных зверей в Молоковском районе: одна енотовидная собака – на территории охотничьих угодий ООО «Мелеча» около деревни Горка, вторая – на территории угодий ООО «Коромыслово» в окрестностях деревни Коромыслово.
Полученные лабораторией результаты исследований были направлены в Управление Россельхознадзора по Тверской области, в инспекцию по ветеринарии и в региональное управление Роспотребнадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU