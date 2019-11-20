2019-11-20T14:39:23+03:00
Общество

Две енотовидные собаки заразились бешенством в Тверской области

Животные были добыты на охоте
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
На охоте в Тверской области добыли двух бешеных енотовидных собак Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской областиНа охоте в Тверской области добыли двух бешеных енотовидных собак Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области
Изменить размер текста:

Два случая бешенства у енотовидных собак выявили специалисты Тверской межобластной ветеринарной лаборатории.

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Тверской области, оба животных были добыты во время спортивной и любительской охоты на пушных зверей в Молоковском районе: одна енотовидная собака – на территории охотничьих угодий ООО «Мелеча» около деревни Горка, вторая – на территории угодий ООО «Коромыслово» в окрестностях деревни Коромыслово.

Полученные лабораторией результаты исследований были направлены в Управление Россельхознадзора по Тверской области, в инспекцию по ветеринарии и в региональное управление Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24