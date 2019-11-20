Две енотовидные собаки заразились бешенством в Тверской области

СЕГОДНЯ 14:39 2019-11-20T14:39:23+03:00

На охоте в Тверской области добыли двух бешеных енотовидных собак Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области

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Два случая бешенства у енотовидных собак выявили специалисты Тверской межобластной ветеринарной лаборатории.

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Тверской области, оба животных были добыты во время спортивной и любительской охоты на пушных зверей в Молоковском районе: одна енотовидная собака – на территории охотничьих угодий ООО «Мелеча» около деревни Горка, вторая – на территории угодий ООО «Коромыслово» в окрестностях деревни Коромыслово.

Полученные лабораторией результаты исследований были направлены в Управление Россельхознадзора по Тверской области, в инспекцию по ветеринарии и в региональное управление Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU