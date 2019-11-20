В Тверской области участились случаи наезда на пешеходов

СЕГОДНЯ 14:02 2019-11-20T14:02:48+03:00

В ноябре 2019 года под колесами авто погибли семь человек Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Неутешительную статистику ДТП озвучили в УГИБДД России по Тверской области. По данным региональной Госавтоинспекции, только с начала ноября текущего года с участием пешеходов зарегистрировано 42 ДТП, в которых 7 человек погибли и 36 получили травмы.

Всего за 10 месяцев 2019 года на территории Тверской области зарегистрировано 368 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых 30 человек погибли и еще 360 получили ранения.

По вине самих пешеходов произошло 135 дорожно-транспортных происшествий, в которых 21 человек погиб и получили ранения 117 человек. На пешеходных переходах произошло 147 дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 человек погибли и получили ранения 149.

Автоинспекторы отмечают, что часто пешеходы попадают в ДТП в силу своей невнимательности или спешки, в результате перехода дороги на запрещающий сигнал светофора, либо в неположенном месте. Но больше всего аварий случается на нерегулируемых пешеходных переходах.

ИСТОЧНИК KP.RU