В Тверской области нашли опасный скотомогильник
Прокуратура Фировского района провела проверку исполнения требований законодательства в области обращения с отходами животноводства (биологические отходы) и выявила нарушения в деятельности колхоза «Восход».
Установлено, колхоз использовал яму, расположенную в километре от деревни Теляково, для сжигания биологических отходов. В нарушение требований законодательства Российской Федерации забор вокруг ямы местами поврежден, что создает возможность проникновения на территорию диких животных.
По результатам проверки в адрес председателя колхоза внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Нарушения устранены.
ИСТОЧНИК KP.RU