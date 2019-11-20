В Тверской области нашли опасный скотомогильник

СЕГОДНЯ 13:31 2019-11-20T13:31:43+03:00

Яма для сжигания биологических отходов была не огорожена

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Прокуратура Фировского района провела проверку исполнения требований законодательства в области обращения с отходами животноводства (биологические отходы) и выявила нарушения в деятельности колхоза «Восход».

Установлено, колхоз использовал яму, расположенную в километре от деревни Теляково, для сжигания биологических отходов. В нарушение требований законодательства Российской Федерации забор вокруг ямы местами поврежден, что создает возможность проникновения на территорию диких животных.

По результатам проверки в адрес председателя колхоза внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Нарушения устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU