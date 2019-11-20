2019-11-20T12:01:35+03:00
Происшествия

В Тверской области велосипедист попал под грузовик

Мужчину госпитализировали
Ольга ТРОФИМОВА
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На темной трассе в Тверской области сбили велосипедиста Фото: УГИБДД России по Тверской областиНа темной трассе в Тверской области сбили велосипедиста Фото: УГИБДД России по Тверской области
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ДТП произошло вечером, 19 ноября, на 311-м км трассы М-10 «Россия» в Вышневолоцком районе Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 59-летний водитель автомобиля МАН в составе с полуприцепом KOGEL SW24, при движении в сторону Москвы, сбил 64-летнего велосипедиста. Мужчина двигался по краю проезжей части в попутном направлении.

В результате аварии велосипедист получил травмы и был госпитализирован в Вышневолоцкую ЦРБ. Угрозы жизни пострадавшего нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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