В Тверской области велосипедист попал под грузовик
Мужчину госпитализировали
На темной трассе в Тверской области сбили велосипедиста Фото: УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:
ДТП произошло вечером, 19 ноября, на 311-м км трассы М-10 «Россия» в Вышневолоцком районе Тверской области.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 59-летний водитель автомобиля МАН в составе с полуприцепом KOGEL SW24, при движении в сторону Москвы, сбил 64-летнего велосипедиста. Мужчина двигался по краю проезжей части в попутном направлении.
В результате аварии велосипедист получил травмы и был госпитализирован в Вышневолоцкую ЦРБ. Угрозы жизни пострадавшего нет.
ИСТОЧНИК KP.RU