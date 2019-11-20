2019-11-20T11:23:18+03:00
Происшествия

Мужчина и женщина, угрожая расправой, обокрали пенсионерку в Тверской области

Злоумышленники задержаны
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина и женщина обокрали пенсионерку в Тверской областиМужчина и женщина обокрали пенсионерку в Тверской областиФото: Василий ХОДАРЕВ
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В полицию обратилась 96-летняя жительница Бологовского района. Родственница пожилой женщины сообщила, что неизвестные пришли в квартиру, где проживает пенсионерка и открыто, под угрозой применения насилия, завладели деньгами потерпевшей, в сумме 25 тысяч рублей.

Женщина смогла описать подозреваемых в грабеже, по составленной ориентировке были задержаны двое безработных жителей Бологое: 26-летний мужчина и 44-летняя женщина. Похищенные деньги они уже потратили.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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