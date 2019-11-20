2019-11-20T11:12:26+03:00
Общество

В Тверской области МУП задолжал работникам 290 тысяч рублей

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
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Работникам МУПа не доплатили 290 тысяч рублейРаботникам МУПа не доплатили 290 тысяч рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Прокуратура Лихославльского района провела проверку в МУП «АвтоПрестиж» и установила, что предприятием задержана выплата заработной платы двенадцати работникам на сумму свыше 290 тыс. рублей.

По результатам проверки прокурором района за невыплату или неполную выплату в установленный срок заработной платы в отношении директора предприятия возбуждено дело об административном правонарушении.

По результатам его рассмотрения директор оштрафован на 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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